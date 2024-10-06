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Рената Литвинова в перьях, Мария Кожевникова в купальнике, а Ирина Шейк — в платье-комбинации и сапогах: соцсети звёзд за неделю

Рената Литвинова в перьях, Мария Кожевникова в купальнике, а Ирина Шейк — в платье-комбинации и сапогах: соцсети звёзд за неделю

Тимати проводит время на яхте, Мария Кожевникова демонстрирует фигуру в купальнике после рождения четырёх детей (а вот пятую беременность она недавно опровергла), Ирина Шейк показывает, как сочетать платье в бельевом стиле с грубыми сапогами, а Рената Литвинова выгуливает наряд из белых перьев.

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