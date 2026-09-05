В Архангельске прошёл четвертый Форум ветеранов и волонтеров СВО

Участники обсуждали поддержку военнослужащих и ветеранов, помощь их семьям, развитие добровольческого движения и вопросы, которые требуют решений на региональном и федеральном уровнях.
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