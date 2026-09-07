Ямальские пляжники взяли золото Спартакиады народов России

Ямальские пляжники Олег Стояновский и Илья Лешуков взяли золото Спартакиады народов России 2026. В финале они обыграли пару из Ленинградской области со счетом 2:0.
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