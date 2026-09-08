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Царьград

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Wizz Air запустит прямые рейсы из Еревана в Базель, Варну и Валенсию

Wizz Air запустит прямые рейсы из Еревана в Базель, Варну и Валенсию

Авиакомпания Wizz Air анонсировала расширение маршрутной сети из столицы Армении. Как сообщил на пресс-конференции генеральный коммерческий директор перевозчика Ян Малин, лоукостер начнёт выполнять прямые рейсы в три города, с которыми ранее у Еревана не было прямого авиасообщения.

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