Стрикленд устроил словесную перепалку с известным рэпером, едва не начав драку

В минувшие выходные во время мероприятия Power Slap в Лас-Вегасе бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд вступил в словесную перепалку с музыкантом Machine Gun Kelly, который присутствовал там в качестве гостя генерального директора UFC Даны Уайта.