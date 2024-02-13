Стрикленд устроил словесную перепалку с известным рэпером, едва не начав драку

В минувшие выходные во время мероприятия Power Slap в Лас-Вегасе бывший чемпион UFC в среднем весе Шон Стрикленд вступил в словесную перепалку с музыкантом Machine Gun Kelly, который присутствовал там в качестве гостя генерального директора UFC Даны Уайта.
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