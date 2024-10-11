Фронт ВСУ рухнул на 10 участках: Зеленский в агонии – что угрожает украинскому президенту?

Генерал-майор вновь выразил мнение, что боевые действия в Украине завершатся в 2024 году, и указал на замешательство украинских солдат на Курском направлении, добавив, что "значительная часть техники противника пересекла границу".
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