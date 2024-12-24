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Предположительно представлен референсный дизайн Radeon RX 9070 XT

Предположительно представлен референсный дизайн Radeon RX 9070 XT

Компания AMD якобы показала рендеры Radeon RX 9070 XT. Как сообщает Videocardz, AMD случайно показала эталонный дизайн графического процессора в объявлении на Reddit с изображением нераскрытой видеокарты.

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