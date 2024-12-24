Предположительно представлен референсный дизайн Radeon RX 9070 XT

Компания AMD якобы показала рендеры Radeon RX 9070 XT. Как сообщает Videocardz, AMD случайно показала эталонный дизайн графического процессора в объявлении на Reddit с изображением нераскрытой видеокарты.
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