Севмаш отремонтировал мелководную набережную для буксиров

Предприятие за свой счёт провело реконструкцию набережной для швартовки буксиров, обеспечивающих испытания АПЛ четвёртого поколенияРеконструкция позволила увеличить количество швартовочных мест для таких буксиров, отметили в пресс-службе Севмаша.
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