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FiNE NEWS

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Стеша Маликова шокировала сеть своей худобой в новой рекламе: «Родные, где вы?»

Стеша Маликова шокировала сеть своей худобой в новой рекламе: «Родные, где вы?»

Стеша Маликова в очередной раз заставила интернет бурлить! 26-летняя блогерша и дочь популярного певца выложила в соцсети рекламный ролик своих джинсов из коллекции Dress by Stesha.

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