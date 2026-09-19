Правительство РФ выделило 157 млрд рублей на субсидии по льготной ипотеке

Правительство России дополнительно выделило из резервного фонда 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам.
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