ПКР «Нептун» – секта уверовавших или все-таки оружие

То, что порой творят коллеги из The War Zone, достойно премии имени Айзека Азимова. Её еще называют премия Dell Magazines Award, она является ежегодной наградой, присуждаемой студентам старших курсов колледжей автору лучшего научно-фантастического или фэнтезийного рассказа.