В Крыму назвали слова главы Пентагона о РФ утратой чувства самосохранения

Зампред комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина о потенциальном военном конфликте с Россией демонстрируют утрату инстинкта самосохранения у Запада.