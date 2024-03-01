В Крыму назвали слова главы Пентагона о РФ утратой чувства самосохранения

Зампред комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус заявил, что недавнее заявление главы Пентагона Ллойда Остина о потенциальном военном конфликте с Россией демонстрируют утрату инстинкта самосохранения у Запада.
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