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Выявлен неожиданный фактор риска радиационного излучения мобильных телефонов

Выявлен неожиданный фактор риска радиационного излучения мобильных телефонов

Исследователи полагают, что дополнительное излучение исходит не от вышек сотовой связи 5G, а от собственных мобильных устройств пользователей, которые работают сверхурочно, чтобы обеспечить передачу сигнала в сельской местности, пишет Daily Mail.

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