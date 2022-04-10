Себастьян Феттель о форме «Астон Мартин»: «Хуже быть уже не может»

Пилот «Астон Мартин» Себастьян Феттель объяснил аварию на Гран-при Австралии. Феттель согласился с тем, что на сход повлияли особенности болида и отсутствие километража, но признал и собственный просчет.
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