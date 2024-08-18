Инфонаёмники

ЛЮСИНЭ АВЕТЯН До них всё никак не доходит, уже прямым текстом про военную цензуру отдельные политики заговорили, уже и фамилии вредителей, вроде Подоляки, в прямом эфире озвучили, но они всё никак не заткнутся.
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Комментарии
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Владислав Владислав
Мда ... Хорошо раписал автор. Спасибо за статью.
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13 час.
Балу -
Подоляка - хохол... И этим всё сказано... И вырос он среди хохлов... И мировоззрение у него поэтому хохляцкое... И думает он , как хохол... А русским ему уже вряд ли получится стать... Для этого надо вырасти в России среди русских и других народов России... Это первое... Второе - бандера никогда не был ФАШИСТОМ... Он уважал одного пришибленного австрийского художника... А тот был НАЦИСТОМ... И бандера, соответственно, тоже... А это, как говорят в Одессе - две большие разницы...
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12 час.
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