Инфонаёмники

Балу -

Подоляка - хохол... И этим всё сказано... И вырос он среди хохлов... И мировоззрение у него поэтому хохляцкое... И думает он , как хохол... А русским ему уже вряд ли получится стать... Для этого надо вырасти в России среди русских и других народов России... Это первое... Второе - бандера никогда не был ФАШИСТОМ... Он уважал одного пришибленного австрийского художника... А тот был НАЦИСТОМ... И бандера, соответственно, тоже... А это, как говорят в Одессе - две большие разницы...