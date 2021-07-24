Зачем русские на самом деле «держали свечку»

Любители историиПолитикаЗачем русские на самом деле «держали свечку» Устойчивое выражение «Держать свечку» чаще всего употребляется в двух прямо противоположных контекстах.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьмарина морозова (Баранова)просто потрясающая чушь!!!!! Свечку держали в ХРАМЕ!!! На венчании!!!!!! И говоря "я им свечку не держал" человек подтверждал, что на венчании он не был, на свадьбу не был приглашен, т.е. посторонний человек и уже поэтому не может знать никаких подробностей, а уж тем более, интимных. Я понимаю, что для любой интернет статьи нужно просто прочитать такие же интернет статьи горе историков-этнографов. Но вы хоть логику включайте! Ведь выставляя своих предков какими-то дебилами, вы и себя дебилами делаете. "От осинки не родятся апельсинки" или "Не родит свинья бобра, а родит поросенка" ну, или более привычное "Яблоко от яблони....." Свечка в крестьянском доме - это уже роскошь, признак материального достатка. Люди жили при лучинах. А в дохристианское время - тем более и это выражение просто не могло появиться в языческие времена. Подглядывать за молодоженами, орать, свистеть и т.д. люди не могли именно по причине "трепетного" отношения к зачатию - нельзя напугать, нельзя помешать. Провожать на брачное ложе или встречать с него - другое дело. И пошлые частушки, и громыхание посудой, свисты и визги - все это делалось, чтобы отпугнуть от брачного ложа нечистую силу. Люди верили в ее силу и таким образом старались отвадить, отогнать ее от того что для человека было драгоценным - от зачатия. И сваха, или другая опытная женщина караулила у дверей молодоженов не для того, чтобы подглядывать. А как раз для того, чтобы никто не смел помешать. Это сейчас на 100 кв.м. могут жить 2-3 человека, а тогда в классическом русском пятистенке могли жить до 15 человек. В большой семье двум людям трудно уединиться, отсюда и сеновалы, и чуланы, и даже помещения для скота как единственное место где можно неопытным супругам остаться двоем, наедине. Я не понимаю - откуда такое желание СОБСТВЕННЫХ ПРЕДКОВ выставлять какими-то животными???? Ведь вы же от них и произошли!!!!Алла ДубининаЧем глубже в лес, тем злее партизаны. История- лес , партизаны- вариации на тему...Комментировать
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