Леопард Кавказ 10 лет живёт бобылем в Новосибирском зоопарке

Новосибирский зоопарк сегодня поздравляет с Днем рождения персидского леопарда Кавказа. Он родился в 2014 году в Сочинском национальном парке – центре восстановления популяции персидского леопарда на Кавказе.
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