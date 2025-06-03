Маткапитал за рождение первенца предложили увеличить

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова направила обращение Михаилу Мишустину с предложением увеличить сумму материнского капитала на 1 млн рублей в случае рождения первого ребенка до 24 лет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии