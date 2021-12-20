97 новых случаев коронавируса выявлено в Удмуртии за сутки, два летальных исхода

Скончались 70-летняя женщина и 72-летний мужчина. Выздоровело почти вдвое больше - 182 человека. Диагноз "коронавирус" тесты подтвердили у 37 ижевчан, 9 жителей Игринского района, по 8 человек заразились в Каракулинском и Сюмсинском районах, по 6 - в Глазове, Воткинске и Воткинском районе, по 2 - в Балезинском, Вавожском, Шарканском районах и Сарапуле, по одному человеку подхватили вирус в Завьяловском, Малопургинском, Селтинском, Увинском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском районах.