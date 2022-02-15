Балан рассказал об особых отношениях с известной блондинкой, видео: "Впервые это все волшебно"

Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский певец Дан Балан, которому долгое время приписывают романтические отношения с Тиной Кароль, в архивном интервью рассказал о своих особых отношениях с еще одной знаменитой блондинкой Верой Брежневой.
Как сообщает Politeka.net, популярный молдавский певец Дан Балан, которому долгое время приписывают романтические отношения с Тиной Кароль, в архивном интервью рассказал о своих особых отношениях с еще одной знаменитой блондинкой Верой Брежневой.
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