Возбуждено уголовное дело по факту поджога могилы военкора «Известий» Федорчака

Возбуждено уголовное дело по факту поджога могилы военкора «Известий» Александра Федорчака. Об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СК) по Республике Крым в своем Telegram-канале.
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