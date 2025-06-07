Кургинян о судьбе России: русский народ стоит на краю исторической бездны

Проблема сегодняшнего дня, не в том, как улучшить быт русского народа. Речь идет о гораздо большем: о его выживании, сохранении государственности и исторической субъектности, заявил философ, политолог, и лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире программы «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда» 30 мая.