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Аргументы и Факты

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Охотник объяснил, как вести себя с вышедшими из леса лисами

Охотник объяснил, как вести себя с вышедшими из леса лисами

В этом году лисы все чаще начинают выходить к людям. Так, в Санкт-Петербурге хищницы буквально поселились на окраинах и нападают на кошек.

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