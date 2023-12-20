Акции «Софтлайна» подскочили на новостях о возможных дивидендах за 2024 год

Российский рынок открыл торги в среду, 20 декабря, ростом ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии растет на 0,3%, до 3 092,87 пункта, индекс РТС укрепляется на 0,4%, до 1078,73 пункта.