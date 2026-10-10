Трамп готовится к тайной сделке по Украине перед выборами в Конгресс

Почему Белый дом снова активизировал переговоры именно сейчас? Насколько далеко готов зайти Дональд Трамп ради результата до выборов? Станет ли отмена санкций против энергетики РФ тайной платой за тишину в Чёрном море? И кто в итоге заплатит большую цену за частичное перемирие? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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