В Татарстане в рамках нацпроекта отремонтировали 3,2 км дороги Новый Кинер – Нижняя Ура

В Арском районе завершили ремонт участка автодороги Новый Кинер – Нижняя Ура протяженностью 3,2 км. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
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