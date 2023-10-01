Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс?

Сергей Васильев Всё у нас не продумано, в отличие от США, которые не забывают о самой малой стране, чтобы там взять её под крыло, готовят руководителей и финансируют. Вот, когда наши десантники прибыли согласно договора ОДКБ, то вместо того, чтобы взять в плотное кольцо "охраны" самого Токаева - ведь знали, что он давно под колпаком у западных спецслужб, да и их ставленник, так нет, через 2 или 3 дня вернулись назад по его требованию. А надо было чётко сказать: "Мы будем вас защищать до конца", окружить его резиденцию и решать вопрос с кем он. Нет, слаб наш Гарант - что ни начнёт, всё валится, и это не он, а "партнёры" виноваты. Подлые, ссуки!

VG Vasily Golov Денег хватит? 1,7 трлн ушло на Крым и Севастополь.3 трлн запланировали на ДНР,ЛНР,Запорожскую и Херсонскую обл.Аппетит приходит по время получения всех благ.Что такое медицинский кластер?Больница мирового уровня по оснащению,поликлиника и жилые дома для медперсонала. за 100 лет УССР не строила?Пусть Россия строит.