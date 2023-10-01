Астана дрейфует от России, боясь лишиться территории Дмитрий Родионов Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Материал комментируют: Вадим Трухачёв Всеволод Шимов У Казахстана нет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.
Семипалатинск или Петропавловск — где полыхнёт казахстанский Донбасс?
Комментарии
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Сергей Васильев
Всё у нас не продумано, в отличие от США, которые не забывают о самой малой стране, чтобы там взять её под крыло, готовят руководителей и финансируют. Вот, когда наши десантники прибыли согласно договора ОДКБ, то вместо того, чтобы взять в плотное кольцо "охраны" самого Токаева - ведь знали, что он давно под колпаком у западных спецслужб, да и их ставленник, так нет, через 2 или 3 дня вернулись назад по его требованию. А надо было чётко сказать: "Мы будем вас защищать до конца", окружить его резиденцию и решать вопрос с кем он. Нет, слаб наш Гарант - что ни начнёт, всё валится, и это не он, а "партнёры" виноваты. Подлые, ссуки!
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4 час.
VG
Vasily Golov
Денег хватит? 1,7 трлн ушло на Крым и Севастополь.3 трлн запланировали на ДНР,ЛНР,Запорожскую и Херсонскую обл.Аппетит приходит по время получения всех благ.Что такое медицинский кластер?Больница мирового уровня по оснащению,поликлиника и жилые дома для медперсонала. за 100 лет УССР не строила?Пусть Россия строит.
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3 час.
Владимир Чуприянов
Не соглашусь с вами . Если избавляться то надо бить в голову а не в ноги ! А по сему надо запад нагнуть и США развалить . Что и делается . А остальная шушера отвалится сама по себе . Они жмутся к тому кто сильней . Если Китай и Россия совместно поставят в позу амеров . то Казахстан сам начнёт отползать от запада . Да и не только Казахстан ! . Африканские страны уже отходят от европы и амеров . Да и Британия уже теряет свои позиции . Главное что бы у нас выкормыши Сороса и воспитанные на грантах к власти не прорвались . и 5 колонну пора сослать к своим хозяевам . Вот тогда мы будем со щитом , а не на щите !
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1 час.
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