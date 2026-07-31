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Новости Омска

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Компания-преемник «Мостовика» задолжала сотрудникам почти 70 миллионов рублей

Компания-преемник «Мостовика» задолжала сотрудникам почти 70 миллионов рублей.   Как сообщили в прокуратуре, ООО «ЗМК МОСТ» вовремя не рассчиталось перед 1,4 тыс.

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