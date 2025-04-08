В Рязанской области еще похолодает и усилится ветер

Как отмечает синоптик Татьяна Позднякова в своем Телеграм-канале, во вторник центральные регионы страны будут во власти циклона: "Днем 8 апреля центр снежного, хотя и южного, циклона сместится на восток Центрального района.
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