Элина МорозоваПолитика"Если ей это не нужно, то пусть добивается сама": я запуталась в мужской логике "Нужно ли добиваться женщину?" - такой вопрос поднимается в статье, которая пару дней назад попалась мне на глаза.Вернуться к статье874НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЭлина МорозоваМдя.. В мужской логике днем с огнем логики не сыскать. То есть если женщина замужем и ее другие мужчины не интересуют, то она должна быть одета напривлекательно, некрасиво и неопрятно?ГусЕнаИ щеки сажей обязательно:)))Элина МорозоваИ голову пеплом посыпать)))ГусЕнаЛишь бы не показалося:))NatalyПросто эти приматы при яйцах до сих пор уверенны что мир вращается только вокруг их неотразимой персоны и только вокруг их конкретного сморщенного стрючка при бубенчиках, в то время, как всё вращается только вокруг своей оси.Именно от того что у этих яйценосцев отсутствует критическое мышление и логика даже старый дряхлый никчемный больной вонючий нищий пенсионерешка лет 75 пристаёт с сальными предложениями к женщинам 25-35 лет с криками или сейчас мне отдаёшся или завтра твое протухшее старое тело старлетки сожрут 40 кошек я твой последний шанс на секс уродина.Анатолийбедняга, как мне жаль таких стервозных злючек, если к тебе пристают и тебе не нравится, смени имидж, веди себя скромнееСергей Сарматовчто давно не долбит никто ???ГусЕнаА тебя, видимо, долбит:)))зашей задСергей Сарматовя к тебе дерьму вообще не обращался...Борис Шумилов"что давно не долбит никто ???" - Там проще, если даже скинемся всем МирТесен по месячной зарплате, то добровольця не найдешь!)))))ГусЕнаЕстественно. Импотенту и деньги не помогут.Борис Шумилов"Естественно. Импотенту и деньги не помогут." - А ты проверяла?)))Борис Шумилов"То есть если женщина замужем и ее другие мужчины не интересуют" - А зачем блядь в доме держать?)))ГусЕнаСергей Сарматов→ГусЕна28 июня, 13:36 я к тебе дерьму вообще не обращался Видимо, потому что сам Дерьмо. Да еще трусливое....Элина МорозоваБорис, вы сами то поняли свой вопрос? Я- нет.Борис Шумилов"Борис, вы сами то поняли свой вопрос? Я- нет." - Какой?NatalyВАс в детстве мама не научила, что приставать к посторонним людям как минимум не вежливо как максимум ваша назойливость навязчивость и нарушение чужих границ вызовет естественную агрессию, защитную реакцию отторжения и вас просто напросто покалечат. с чего мужики взяли, что знакомство с ними большая радость для женщины? знаете, я когда иду по улицам на мне нет вывески ни справочное бюро ни служба знакомств, так с какого перепугу со мной нужно затевать какое либо общение?ГусЕнаИ так ясно.ирина Северова северова (гуляева)Да не надо ему ничего зашивать. Пусть и дальше долбят.NatalyПосмотрела историю женских стандартов красоты начиная с довоенного времени. Стандарты менялись чуть ли не каждое десятилетие в соответствии с происходящими в мире событиями. В общем-то смысл один: мужские вкусы менялись каждое десятилетие а женщины... а женщины подстраивались под эти вкусы. Получается, что не мужчины влюблялись в то, что есть, а женщины подстраивались, чтобы влюбить в себя мужчин. Иначе одиночество.Взять вот наше время, современные стандарты женской красоты вы и без меня знаете. Самый неприятный, на мой взгляд, это молодость. То есть женщина 30-ти лет при наличии явных мимических морщин уже не считается молодой. Крепкое телосложение тоже не подходит под стандарты. А ещё тонкие губы и редкие волосы. Помимо этого, чтобы в стандарты вписываться, необходимо стильно и нескучно одеваться. Знаю, что найдутся мужчины, которые будут отрицать интерес к таким дамам. Лукавят. Поющие про натуральность и естественность не прочь обратить внимание на яркий образ.Поскольку хорошая часть женщин всё ещё ставит мужское внимание на одну из главных позиций в своей жизни, подобные стандарты только будут набирать обороты. Мужчины посмотрели, "съели", так сказать, теперь просят добавки. Изменятся стандарты только тогда, когда мужчины перестанут их "есть". Популяризуются лишь те женские образы, которые одобрили мужчины. То, что считается мужчинами в женщинах некрасивым, замалчивается, стирается, скрывается.Сомневаюсь, что женщины придумывают стандарты для других женщин. Не будем брать в расчёт маркетологов и бизнесменов, которые на стандартах хорошо зарабатывают. Но и здесь можно задуматься. Если бы навязанные индустрией стандарты женской красоты не прижились и были бы отвергнуты мужчинами, их быстренько бы заменили на новые. Другое дело, если женщина не ищет мужского внимания. Она резко превращается в плохого покупателя. Мужчинам удобно спрашивать с женщин стандарты. Это такой рычаг влияния. Поскольку они меняются каждое десятилетие, соответствовать им трудно. У несоответствующей стандартам женщины снижается самооценка, становятся проще требования или исчезают вовсе. И заметьте, что каждое десятилетие меняются стандарты исключительно женской красоты, не мужской. Где же стандарты мужского благосостояния? Или стандарты мужского поведения? Если они и есть, то меняются они в обратную сторону. Если в далёкие времена мужчина считался добытчиком и кормильцем, то сегодня таковым не считается. Каждая живущая женщина не будет вписываться в те или иные стандарты. Время идёт, мы все меняемся. Понятное дело, что взрослая женщина сорока лет не впишется в стандарты, адаптированные под студенток. А мужчинам сплошное удобство, появляется оправдание для поиска кого помоложе.Элина МорозоваПроехали)))Борис Шумилов"Женщина вежливо отвечает, что "для себя", "настроение такое", " - Да давно это уже экспериментально доказано, чем ближе к месячным, тем короче юбка и тем ярче макияж. Если бы не остатки моральных устоев, так давно бы стояла в позе кошки на четырех костях под первого встречного "котяру". "А муж не стена, подвинется." (народная поговорка).))))ГусЕнаЕсли бы баба хотела " для мужика", ей достаточно просто снять все. И напиться. ВСЕ. Мужыки в очередь встанут .СергейКто-то удалил наши комменты. Но я не об этом хотел сказать. А о том, что ненавижу пьяных баб, хочется взять за волосы и лицом о стену шмякнуть.ГусЕнаЯ знаю кто:) Пьяная женщина-это вершина пошлости.СергейКто этот не хороший человек ?....... Пьяная женщина это отвратительно, а в постели не интересная.Лариса КондаковаНу не знаю, не знаю. Может, конечно, пьяная до состояния риз и не интересная, слишком похоже на неподвижный труп, но слегка подвыпившая, фантазия работает усиленно, а сдерживающие центры слегка растормаживается.СергейТак с этим я не спорю. Женщине не повредит бокал вина, но пьяных не люблю.Марина МаксимоваНикак мужчины не поймут, что отнюдь не весь мир для них.Natalyвот именно и мир не для них и женщины давным давно не меряют свою успешность реализацию своих жизненных задач да и ощущения наполненности и счастья в мужиках , как в мультике удава мерили в попугаях. есть мужик нет мужика есть отношения или их нет моё ощущение счастья оно где то внутри меня самой, а не в ком то постороннем чужом человеке))))Марина МаксимоваВы ничего не понимаете , Наташа)) Счастье женщины в мужских штанах и это окончательно и бесспорно)))Nataly))))) забыла добавить, что в любых штанах и в пропуканных еще дедушкой трениках вытянутых пузырями на коленках. доставшиеся штанонобладателю , как наследство от патриарха рода Идинахуйкиных и в обоссанных пимперсах, которые тоже своего рода штаникиНаум Наумов""""""Счастье женщины в мужских штанах и это окончательно и бесспорно)))"""""" Верные слова говорите. Жаль, что не искренне.ирина Северова северова (гуляева)А счастье мужчины в его же собственных "пропуканных" штанах ?Наум НаумовМужское счастье, это большая и сложная штука, зависит от множества факторов и параметров.СергейЯ как вижу, ваша любимая тема обсуждения - попки-письки, пукали-какалиирина Северова северова (гуляева)То же мне бином ньютона... водка , баба и хвастовство.. а еще футбол забыла, насекомыеирина Северова северова (гуляева)расширьте лексиконNatalyКогда я вижу женскую фигуру в темном пальто и сером берете, я оборачиваюсь.Мне кажется, что это идет моя мама. Почти все женщины России после пятидесяти начитают одеваться одинаково неприметно и стереотипно. Словно у них одна на всех униформа, главное послание которой «Я ни на что не претендую». Все эти фразы, которые мы слышим: «Спасибо, не нужно, оставь себе», «Мне уже ничего не хочется», «Не надо, не беспокойтесь» - словно они, преодолев определенный возрастной рубеж, вычеркивают себя из своей собственной жизни. Зачем они это делают? Они устали, они боятся, что, если они будут шевелиться в полную силу, их опять заставят, запрягут, замучают. А так, прикинувшись кем-то незаметным, обретаешь долгожданный покой. У них у всех примерно одинаковая пенсия, одинаковые сумки на молнии, одинаковые пестрые косыночки вокруг шеи. Они солидарны друг с другом, потому что знают, каково это - прожить жизнь сильной женщины. Они как ВДВ, только в серых беретах, эти бабушки-дембеля. Женщины в России сильно обесценены. Подрастают следующие поколения, которые все так же хотят быть хорошими для всех – для мужа, для детей, для общества. Они работают на износ, делают допоздна с детьми домашние задания, как бы между прочим готовят борщи и котлеты, развешивают белье и пытаются понравиться мужу в новом халатике. А кто учится, ходит на тренинги, читает, самосовершенствуется, занимается йогой и фитнесом? Они же. И нет предела совершенству. Россиянки постоянно недовольны собой, своей несобранностью, своей внешностью. Если она стройная, значит, у нее некрасивые уши. Если у нее вкусный борщ, значит, она не умеет строчить на швейной машинке. Знаете, у нас в гостях как-то был друг из Дании. У него растянулась футболка, и пока он собирался, я, недолго думая, подрезала низ и обработала край ткани. У него появились слезы на глазах, потому что в его стране уже никто из женщин просто не умеет это делать. Многие из нас, россиянок, похожи на котят, которые пытаются поймать свой собственный хвост, и поэтому крутятся на месте. Нам кажется, что счастье словно находится на кончике этого хвоста. И, если мы его поймаем, наступит момент истины. А на самом деле можно просто замедлить бег, в осознании, что хвост уж точно никуда не денется. Никуда не денутся мужья, если и съедят утром яичницу, пожаренную своими руками, и дети, которые сами наконец соберут портфель, и на работе, если вы не будете устраивать аврал каждую пятницу и брать работу на дом, тоже никуда не денутся.Хватит. Пора замедлить этот бег, пока не захотелось купить себе серый берет.Наум НаумовЭто Вы перечислили те мужские занятия, которые доступны женщинам для осознания. Видимо, остальная деятельность мужчин, за гранью женского осознания.Наум Наумов""""""""""Словно у них одна на всех униформа, главное послание которой «Я ни на что не претендую». """"""""""" Бабушки начинают понимать, что весь этот бег, суета, охота на мужиков, амбиции, карьера и прочие женские "достижения", на поверку оказались пустыми хлопотами опустошающими жизнь.ирина Северова северова (гуляева)А вся остальная видимая деятельность мужчин приносит им нытье , неприятности , увиливания ... и т д . НО , отнюдь НЕ СЧАСТЬЕ. А счастье приносят водка , баба ... ну и сами знаетеНаум НаумовНет. Водка и бабы счастья не приносят. Бабы, это для физиологических потребностей. Ну какое может быть счастье, если поссал или просрался?!ирина Северова северова (гуляева)вот вот... именно.. для вас ЗАНИМАТЬСЯ ЛЮБОВЬЮ, СЕКСОМ все равно , что посрать или поссать , пардон , ваши словаНаум НаумовДа. Секс, это физиологическая потребность слить, ну и немного, лечебная физкультура, опять же, для физиологии. А что такое? Что не так? И как, по вашему?ирина Северова северова (гуляева)Как что не так ??? А где ЛЮБОФФФФФ ?Наум НаумовБог есть ЛЮБОВЬ. А какая может быть любовь у безбожников?! Кто без Бога, тот и без Любви.ирина Северова северова (гуляева)Значится , муЗчины думают , что , если женщина красиво одета и сделала мэйк ап , то она кого то решила подснять ? До чего же мужичье примитивное !Михаил добрый маргиналНе одежда красит девушку, а отсутствие оной!Natalyнет нет , Миш, существует старинная пословица завещенная нам ещё прабабками - " мужу псу не показывай жопу всю.Мне бабушка говорила — никогда не ложись с мужчиной полностью голой! Третий день ложусь в шляпе... Сегодня он спросил — не было ли в семье еб@нутых...Михаил добрый маргиналЯ наконец то нашел себе девушку осталось тока надуть))))NatalyНекоторые мужчины удивляются: зачем в 21 веке, когда космические корабли бороздят просторы вселенной, ухаживать за понравившейся девушкой? Женщины сейчас пошли сильные и независимые. Вон, требуют равной оплаты труда и равного вклада в быт, того и гляди скажут, что и с детьми отец должен возиться наравне с матерью. С какой стати я должен изображать какую-то романтику, дарить цветы, писать стихи и вообще? Не слишком ли жирно им будет? Более того – сейчас сайтов знакомств развелось как грязи. Это раньше процесс знакомства требовал удали и смелости. Сегодня же даже из дома выходить не надо: просто кинул 100 девушкам подряд сообщение, и сиди, жди, какие ответят. К чему все эти церемонии? Не согласилась одна – пишем следующей. Этот подход, конечно, имеет право на существование. Но вот что удивительно – при всей этой кажущейся легкости создания пары сегодня стабильную пару создать как никогда тяжело (послушайте раздающийся по этому поводу вой на болотах). Количество разводов зашкаливает, и инициаторами их выступают часто именно женщины. Хитрость не срабатывает. Почему – есть множество версий. Есть среди них и такая, что людям в паре просто не на что опереться. Они стремительно проскакивают волшебный период влюбленности, прогулок под луной, и заменяют конфетно-букетный период борщово-котлетным. На первых порах мужчина радуется: вот как замечательно сэкономил! Однако в своем развитии каждая стабильная пара переживает спады и кризисы. В семейной жизни они неизбежны, как неизбежные мелкие неприятности и болезни. Чтобы преодолеть болезнь, нужно насытить организм витаминами и необходимыми веществами, создать иммунитет. А чтобы преодолеть разногласия, которые неизбежно случатся, надо создать красивый, яркий период "медового месяца". Люди могут очень сильно поссориться, даже разругаться вдрызг. Однако у них будет память о том, общем волшебстве. Точка в прошлом, куда можно посмотреть, и увидеть будущее более радужным. Если этой точки нет, что тогда вспоминать? Мытье противня в холодной воде и совместную покупку ершика для унитаза? Мужчина может вести себя так, как ему вздумается: ухаживать, не ухаживать, вообще запереться в комнате и проглотить ключ. Женщина тоже. Но чтобы пара была прочной, просто необходим этот период ухаживаний, период радости, красоты. Нужно его растягивать, по-возможности, на долгие годы, если не на всю жизнь. Это волшебство создают двое. И это ведь совсем не про деньги…ГусЕнаРжуирина Северова северова (гуляева)Странный какой... а может у женщины голова мерзнет ...ирина Северова северова (гуляева)Значится , муЗчины думают , что , если женщина красиво одета и сделала мэйк ап , то она кого то решила подснять ? До чего же мужичье примитивное !Алексей КарповМожет Вы объясните, для чего же женщины расфуфыриваются, если не для того, чтобы понравиться мужчинам? Есть хоть одна другая причина?Василиса ОдинИз беззаветной любви к себе, исключительно, чтобы нравиться самой себе.) У женщин есть отношения с самой собой. Так-то.))СергейИз беззаветной любви к себе, исключительно, чтобы нравиться самой себе.) = Будьте честными, хоть сама перед собой. Чтобы нравиться самой себе, достаточно халат и шлёпанцы одеть.Алексей КарповДа? Оказывается каблуки 11 см, тесные бюстгальтеры, эпиляция и косметические операции это чтобы нравится самой себе? Да вы все поголовно мазохистки!))) А почему же дома не ходите на каблуках, когда никого нет и никто не может увидеть? Почему на ночь макияж смываете и ресницы отклеиваете? Ночью бы как раз для себя было бы, а не для других. Только на людях прихорашиваетесь. А на даче почему не ходите в бальных платьях? Не удобно и не видит никто? Для себя то надо было бы потерпеть.))) Это не для себя, а для того чтобы показаться другим красивее, чем на самом деле. Зачем? А я вам скажу. Это потому, что женщин с малолетства приучают врать. Врать всем вокруг и даже себе.)))СергейПохоже что они не просто мазохистки, а психически больные.Василиса ОдинЭто продукт воспитания. Не скажу, что поголовно, но девочек с рождения хвалят за красоту, а за ум и силу как-то не слишком . А человек внутри себя приучается понимать, что он\а ок, если его хвалят. И стремится соответствовать тому, за что его\ее хвалят. В данном случае, женщина научена, что она хорошая, правильная и ок, если она красивая. Также, девочки, девушки экспериментируют с макияжем, маминымии каблуками, пышными юбками. У меня в семье сейчас растет девочка, поневоле обращаешь внимание на чисто девочковые примочки. Поветрие о пышных юбках с блестками не минуло и нас. Перед кем она хочет быть красивой, когда просит о пышной юбке - да перед самой собой, чтоб как другие девочки, которые ее восхищают "принцессными" и "фейными" нарядами. В супермаркете в честь школьных каникул посадили детского визажиста, сидит и рисует на девичьих мордашках фейские цветы и узоры. Очередь постоянная с пигалицами стоит к ней. А как сядут к ней в кресло, так счастливые и довольные как слоны. В этом юном возрасте они наиболее ярко себя проявляют как женщины, и все это поощряется их близкими. Они растут и продолжают себя воспринимать впитанным с детства способом. Хорошо, если их с таким же рвением хвалят за прилежание в науках и искусствах, в физической культуре, но все равно, остаются неизменными похвалы и всевозможное одобрение за красоту. Нас как-то иначе воспитывали (меня, во всяком случае), я "терпеть ненавидела" покупки одежды с бесконечными примерками. Не то моя внучка. Нам периодически отдают от других быстро вырастающих принцессок сумки красивого барахла, еще нового практически, и вот это для нее праздник - примерять это новое и красивое барахло. Мальчикам такие радости, как я понимаю, не свойственны.)) Моя подруга тоже обожала рыться в секондхэнде в поисках подходящей вещицы. Не говорю, что все мы такие, но многие. И если сидит тряпка или обувь так, как нам кажется красиво, то мы и потерпеть готовы некоторое неудобство. Не все, я не буду терпеть, но и не стану одевать абы что, особенно на улицу. Но у меня нет мотива понравиться мужикам - не тот возраст. Но есть мотив вызвать то или иное впечатление у окружающих, даже если их полтора человека на квадратный километр. Хотя я уже давно предпочитаю удобство и функциональность. Но бывала и я молодой. Иногда и хотелось понравиться посредством одежды конкретному мужчине, иногда абстрактным людям или даже подружкам. Я , собственно, хочу этим рассказом сказать, что у женщины могут быть довольно сложные отношения с одеждой, не всегда очевидные мужчине. И то, что ее, нарядную, увидел случайный ОМП, которого она вообще не имела в виду, напяливая свои наряды, а он вдруг повелся со своими суждениями и претензиями, говорит только о его "воспитанности", а не о ней.Наум Наумов"""""""""Перед кем она хочет быть красивой, когда просит о пышной юбке - да перед самой собой, чтоб как другие девочки, которые ее восхищают"""""" Отнюдь. Девочки её не восхищают, а вызывают зависть. Вот и она хочет, чтобы девочки ей завидовали. Девочки, с пелёнок, попадают на ярмарку тщеславия и крутятся там до старости. Основное желание женщины, чтобы ей завидовали другие тётки. Ради зависти других девок, женщины, девочки красятся, наряжаются, выходят замуж за престижных мужиков и проделывают ещё много других идиотских поступков.Василиса ОдинПо лицу можно отличить восхищение от зависти, когда лицо радостное и глаза светятся - это восхищение. Зависть тоже бывает, но она иначе проявляется, и голос другой. А тут приобщение к девочковым радостям. Да и завидуют обычно такому, что недоступно, а у другой есть. А тут пошел в супермаркет и купил хоть туфельки с блестками, хоть кроссовки с подсветкой - все доступно. Я вообще не понимаю такого рекламного хода, где призывается что-то приобрести "чтоб все мне завидовали". Лично мне дискомфортно , если мне завидуют. От зависти ведь могут и зла пожелать и гадость сделать, а оно мне надо?Наум Наумов""""""""" А тут приобщение к девочковым радостям. """"""""" Одно дело, когда девочка радуется, что её подружка выглядит красиво, тогда ей не нужно то, что есть у подружки, она просто радуется. А если девочке надо тоже, что есть у подружки, это уже зависть, но тут главное соотношения радости и зависти.Василиса ОдинВ таком возрасте (2-3-4года) еще не бывает подружек с теми сложными отношениями, какие бывают между подружками. Чем мой пример и хорош, он чист. Девочка видит и ей так красиво, она и говорит, что это красиво, не просит, просто констатирует факт. А родители понимая, что ей это нравится приобретают одежду аналогичного типа (не точно такую же), а в нашем случае, нам первую пышную юбку с блестками отдали. Тут принято отдавать хорошую детскую одежду, когда своим мало стало. А это была радость, что теперь и у нее появилась такая модная юбка. Не стоит множить сущности сверх необходимого и выдумывать то, чего не наблюдал своими органами чувств. Да и здесь речь вообще не о зависти, а о том, что женщинам свойственно - и это у них воспитывают - игра с нарядами, со своей внешностью, с гримом, - и начинается она в раннем детстве. И происходит вообще безотносительно противоположного пола. В этом возрасте между полами скорее отторжение и антагонизм, чем притяжение. Или может быть желание делать то, что ей понравилось в исполнении мальчика (например, также прыгать на мяче). И это стайный инстинкт - делать или наряжаться как делает или наряжается сверстник, член человеческой стаи. Точно также, ребенок повторяет понравившееся необычное слово. Это игра, через которую происходит освоение мира, социальная адаптация.Наум НаумовНу да. До 4х лет, у детей, Души ещё открыты. Дети ведут себя, по божески.Алексей КарповВы сейчас очень обстоятельно и подробно описали, что Вы всегда не очень врали себе и окружающим, а сейчас, в силу возраста, ещё меньше врёте, а так же, описали как Вы научили врать свою внучку. Врать всем вокруг и даже себе. Ваши женские "довольно сложные отношения с одеждой" не замечает и не понимает только слепой мужчина. Да и тот поймёт по запаху духов и по стуку каблуков.)))))))Василиса ОдинВот и раскрывай после этого душу таким как Вы: все объявите враньем. Ну и "исполать" Вам. Живите со своими мыслями и будьте счастливы.Наум НаумовНе в курсе, что такое мейк, который сделала девка, но если она дифелирует, вся из себя расфуфыренная, значит хочет снять мужика, но не первого встречного, а того, кто ей понравится. Желания женщины просты, как трусы, а точнее, примитивны, если женщина сама понимает, чего она хочет. Тут нет причин искать какой-то тайный, скрытый смысл в женском поведении.ГусЕнаНичего-то вы в женщинах не понимаете:)Наум НаумовВ женщинах я понимаю главное, женщина, сама себя не понимает.ГусЕнаУмные женщины Вам попадались:)Наум НаумовЕсли у женщин нет ума, значит, умных женщин не бывает. Если стали попадаться умные женщины, значит это глюки, при психическом расстройстве, надо обращаться к врачу.ГусЕнаТолько умные женщины дают слабому мужчине иллюзию что " все бабыдуры":)))Наум НаумовЕсли мужику мерещатся умные тётки, верный знак, пора его в дурку. Если мерещатся чёртики или зелёные человечки, мужик проспится, протрезвеет и может быть, всё обойдётся, а умные бабы, когда мерещатся, это хана, только в дурку.ГусЕнаЗнаю мужичков, которые твердят как мантру" послушай бабу-сделай наАбарот" и все они Неудачники по жизни.Не знаете почему?СергейОни не правильно твердят. Бабу вообще не надо слушать, надо всё делать по своему, так поступают успешные мужчины.Наум Наумов""""""""Знаю мужичков, которые твердят как мантру" послушай бабу-сделай наАбарот" """"""""" Ну так только дураки могут принимать решения. Обычные мужики принимают решения на основе своих знаний и своего опыта, а бабу можно просто послушать и если она говорит верно, можно её подбодрить, назвав её умной. Бабу нужно хвалить за то, чего у неё нет, а вариант с умом, гарантированно попадает в цель.Элина МорозоваНу что, безмозглый Неумыч , скучно тебе ва дурке без баб? Вон как звзываешь и агтитируешь...Наум НаумовДа я и не знаю, как там в дурке, не был. Но если ты в дурке, как же там может быть скучно?! Тебя когда домой то отпустить обещают?Элина МорозоваНу значит пока еще не понял, где ты. Пока в эйфории.. Ну ничего ,со временем освоишься. Санитары помогут...Наум НаумовТупишь, Маразова. Я дома и санитаров нет.Элина МорозоваЯсный пень. Дурка- твой дом родной.Наум НаумовНет. Не поеду я к тебе в дурку, и в секту твою сатанинскую вступать не буду. Ты даже не надейся.Элина МорозоваКуда же ты денешься из своей дурко-секты? Тебя не выпустят. Ты там один лжебожка наполеонистый.Людмила ТищенкоА что тут не понятного? У мужика на лбу написано, что он дурак - кому захочется с таким знакомиться?Наум НаумовЭто да. Дура дурака, видит из далека.Комментировать
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