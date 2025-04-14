В Омске на Стрельникова задымился трамвай. По информации дептранса, пассажиров в этот момент в салоне не было.
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В Омске на Стрельникова задымился трамвай. По информации дептранса, пассажиров в этот момент в салоне не было.