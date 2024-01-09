Суперкубок Испании 2023/2024: дата проведения, участники, где смотреть

У Суперкубка Испании интересная история. Впервые он был проведен в 1941 году и до 1953 года носил разные названия: Кубок Генералиссимуса, Золотой кубок Аргентины (только потому что это была дружественная страна режиму Франко), Кубок Эвы Дуарте.