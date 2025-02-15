Почему Украина для Европы – это казино, из которого можно выйти только голым Ирина ВальковаВ последние годы Украина стала не просто геополитическим объектом, но и своеобразным казино для Европейского союза.
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