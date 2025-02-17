Слова главы европейской дипломатии Каи Каллас о том, что в ходе конфликта на Украине среди мирного населения России нет жертв, являются попыткой оправдать Киев и обмануть население стран Европейского союза.
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