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Фукс вернется в общую группу ЦСКА в начале августа

Защитник ЦСКА Бруно Фукс тренируется в индивидуальном режиме после восстановления от травмы. 23-летний бразилец занимается в тренажерном зале и выполняет беговую работу на базе в Ватутинках.

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