Аргументы недели

98 298 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Шорохов
    Достойнейший человек и талантливый автор,творчество которого в 80-е дохнуло смелостью и свободой!!!Бард Александр Но...
  • Anlrey Boracow
    Хотели свободы и дерьмократии, получите! Дорого газ у России покупать? Пошарахайтесь по рынку, где газом торгуют, мож...Сенатор Пушков пр...
  • Юрий Черепнин
    ЕЩЁ ВЧЕРА НАДО БЫЛО-ЧЕГО ТЯНУТЬГенерал Бужинский...

Кулеба призвал страны Запада поставлять Украине больше тяжелых вооружений и боеприпасов

Кулеба призвал страны Запада поставлять Украине больше тяжелых вооружений и боеприпасов

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада поставлять бывшей советской республике больше тяжелых вооружений и боеприпасов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх