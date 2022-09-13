Кулеба призвал страны Запада поставлять Украине больше тяжелых вооружений и боеприпасов

Руководитель внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба призвал страны Запада поставлять бывшей советской республике больше тяжелых вооружений и боеприпасов.
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