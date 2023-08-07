Военное обозрение

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Принципы и средства защиты от безэкипажных катеров-камикадзе

Принципы и средства защиты от безэкипажных катеров-камикадзе

Патрульный корабль "Василий Быков" пр. 22160 - недавно он уничтожал украинские катера. Фото Минобороны РФ С осени прошлого года киевский режим, оставшийся без полноценных военно-морских сил, использует одноразовые ударные безэкипажные катера.

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