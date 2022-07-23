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От 625 долларов. Названа стоимость всех версий OnePlus 10T

От 625 долларов. Названа стоимость всех версий OnePlus 10T

Источник опубликовал эксклюзивные подробности об перспективном флагмане OnePlus – модели 10T. Данные касаются стоимости и даты начала продаж.

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