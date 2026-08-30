Запад оказался перед суровой реальностью на Украине и не знает, что с ней делать Мария Кузнецова Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Шаповалов Киеве совместно с представителями президента США и европейскими партнерами разработал очередной мирный план по прекращению конфликта, сообщает The Times.