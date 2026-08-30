БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 620 подписчиков

Пакет желаний: Киев под «Искандерами», но Зеленский вместе с союзниками предъявил Москве ультимативный план

Пакет желаний: Киев под «Искандерами», но Зеленский вместе с союзниками предъявил Москве ультимативный план

Запад оказался перед суровой реальностью на Украине и не знает, что с ней делать Мария Кузнецова Фото: Danylo Antoniuk / Keystone Press Agency / Global Look Press Материал комментируют: Владимир Шаповалов Киеве совместно с представителями президента США и европейскими партнерами разработал очередной мирный план по прекращению конфликта, сообщает The Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vagas Karlito
дуркаина скоро станет наглядным пособием для Европы говорящим о том,-  что бывает с теми,- кто решается нападать на Россию!
Ответить
3 н.