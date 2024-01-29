ВС РФ нанесли удары по объектам в Ровенской области и в одном из оккупированных ВСУ районов ДНР

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации атаковали объекты противника в Ровенской области Украины и на временно оккупированной украинскими формированиями территории Покровского района Донецкой Народной Республики России (ДНР).
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