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ВС РФ нанесли удары по объектам в Ровенской области и в одном из оккупированных ВСУ районов ДНР

ВС РФ нанесли удары по объектам в Ровенской области и в одном из оккупированных ВСУ районов ДНР

Сегодня ночью Вооруженные силы Российской Федерации атаковали объекты противника в Ровенской области Украины и на временно оккупированной украинскими формированиями территории Покровского района Донецкой Народной Республики России (ДНР).

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