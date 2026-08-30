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Клуб "Женские секреты"

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Варшавские пирожные и домашний сливовый джем: сразу 2 вкусных рецепта — настоящее удовольствие к чаю!

Варшавские пирожные и домашний сливовый джем: сразу 2 вкусных рецепта — настоящее удовольствие к чаю!

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом варшавских пирожных со сливовым джемом. Возможно, кто-то помнит эту выпечку ещё с детства — раньше такие пирожные часто готовили дома.

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