Варшавские пирожные и домашний сливовый джем: сразу 2 вкусных рецепта — настоящее удовольствие к чаю!

Сегодня хочу поделиться с вами рецептом варшавских пирожных со сливовым джемом. Возможно, кто-то помнит эту выпечку ещё с детства — раньше такие пирожные часто готовили дома.
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