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ТАСС

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Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 325 солдат ВСУ

Группировка "Восток" за сутки уничтожила более 325 солдат ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения группировки войск "Восток" за сутки уничтожили 42 беспилотника самолетного типа, 7 терминалов спутниковой связи Starlink и более 325 военнослужащих.

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