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Русская весна

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Министр финансов Германии признал, что страна стремительно беднеет

Министр финансов Германии признал, что страна стремительно беднеет

На фоне отсутствия экономического роста экономика Германии стала неконкурентоспособной, а сама страна стремительно беднеет.

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