Культуромания
ГлавнаяБлогО портале
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Культуромания

323 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Белугина
    Не ясно одно, объединились ли многочисленные союзы в один или только прошла смена власти?Мединский стал гл...
  • Татьяна Кибишева
    О-о, пустили козлов в огород! Значит не стоит и смотреть! Хорошая была мысль, да эти "деятели" все перегадят!!!!!В оргкомитет «Инт...
  • Валерьян Смогловский
    Пусть. Едет. К. Хохлам. И. Там. Поёт. Урод. Лучше. Конечно. На. Литейный. На. СобиседованиеДверь московской ...

Петербургская филармония воссоздаст концерт Мравинского 1944 года

Петербургская филармония воссоздаст концерт Мравинского 1944 года

Оркестр Санкт-Петербургской филармонии исполнит реконструкцию концерта Евгения Мравинского, которым маэстро продирижировал 16 февраля 1944 года в Новосибирске, куда оркестр был эвакуирован во время Великой отечественной войны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх