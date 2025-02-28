Петербургская филармония воссоздаст концерт Мравинского 1944 года

Оркестр Санкт-Петербургской филармонии исполнит реконструкцию концерта Евгения Мравинского, которым маэстро продирижировал 16 февраля 1944 года в Новосибирске, куда оркестр был эвакуирован во время Великой отечественной войны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии