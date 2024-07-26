Новосибирские ученые разработали новый способ получения карбоната висмута для лечения язвы

Новосибирские ученые разработали инновационный способ получения карбоната висмута, который является ключевым компонентом лекарственных препаратов для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
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