Хлеб-соль и боевые корабли: Магадан встретил флотский десант

Большой десантный корабль «Ослябя» и морской тральщик «Анатолий Шлемов» Тихоокеанского флота прибыли в бухту Нагаева города Магадан, став первым пунктом патриотической акции «Тихоокеанская слава.
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