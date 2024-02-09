Прокуратура потребовала от Парахина навести порядок с детсадом «Умка»

Накануне, 8 февраля, прокуратура Орловской области сообщила о проведении проверки по акту Контрольно-счетной палаты города Орла, в котором были обозначены нарушения при строительстве детского сада «Умка», расположенного на ул.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии