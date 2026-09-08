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Царьград

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Из символа роскоши – в город-призрак: что происходит с Дубаем из-за войны

Из символа роскоши – в город-призрак: что происходит с Дубаем из-за войны

«Турпром» рассказал, как война превращает Дубай из символа роскоши в город-призрак.Дубай, долгие годы символизировавший стабильность и премиальный отдых, столкнулся с резким оттоком туристов.

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