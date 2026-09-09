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Здравоохранение, образование и спорт: губернатор проверил реализацию ключевых социальных объектов Челябинска

Здравоохранение, образование и спорт: губернатор проверил реализацию ключевых социальных объектов Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 9 сентября, ФедералПресс. В преддверии 290-летия областного центра губернатор Челябинской области Алексей Текслер совершил рабочую поездку по городу, в ходе которой оценил готовность новых проектов здравоохранения, образования и спорта.

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