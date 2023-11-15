Открытие Кампуса Профилум

В день открытия Кампуса запланирована большая и насыщенная программа. Перед школьниками выступят партнёры кампуса — представители Центрального университета «Тинькофф», компаний «Самолёт», компания PR Bar, бренд одежды TEN.
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